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16:56 27.03.2024

Близько 780 млн людей у світі у 2022 році голодували, при цьому люди викидають п'яту частину продовольства - ООН

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Близько 780 млн людей у світі у 2022 році голодували, при цьому люди викидають п'яту частину продовольства - ООН

Приблизно 1,05 млрд тонн, або 19% всього продовольства, виробленого у світі, виявилася витраченими даремно у 2022 році, тоді як понад 780 млн осіб продовжували боротися з голодом, стверджують в ООН.

"У 2022 році домогосподарства на всіх континентах витрачали даремно понад 1 млрд порцій їжі на день, тоді як 783 млн людей страждали від голоду, а третина населення світу зіткнулася з відсутністю продовольчої безпеки", - ідеться у звіті, опублікованому на сайті програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).

Згідно зі звітом, у 2022 році у світі виробили 1,05 млрд тонн харчових відходів, що становить 132 кг на душу населення або майже п'яту частину всього продовольства, доступного споживачам. 60% харчових відходів припали на домогосподарства, 28% - на частку підприємств громадського харчування, ще 12% - на роздрібну торгівлю.

"Харчові відходи - це глобальна трагедія. Сьогодні голодують мільйони людей, тоді як продовольство просто викидають", - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

"Такі відходи завдають значної шкоди клімату та природі", - додала вона.

За даними ЮНЕП, харчові відходи є причиною 8-10% щорічних глобальних викидів парникових газів і значних втрат у біорізноманітті.

"Збиток світовій економіці від продовольчих втрат і харчових відходів оцінено приблизно в $1 трлн", - зазначає ЮНЕП.

У звіті наголошується, що станом на 2022 рік лише 21 країна включила скорочення продовольчих втрат і харчових відходів до національного кліматичного порядку денного.

Теги: #оон #голод #продовольство

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