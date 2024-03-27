На авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступу ворога - 3 ОШБр

На авдіївському напрямку наразі вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога, однак спроб наступу противник не припиняє, заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Наразі на авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Усім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", - написав він у телеграм-каналі.

Жорін зазначив, що це не означає, що росіяни припинили спроби наступу.

"При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу - то зараз їм уже й на втрати техніки начхати. Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", - зазначив він.