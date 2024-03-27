Події

08:38 27.03.2024

Окупанти за добу завдали 386 ударів по семи містах і селах Запорізької області - голова ОВА

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Окупанти за добу завдали 386 ударів по семи містах і селах Запорізької області - голова ОВА

Окупанти за добу завдали 386 ударів по 7 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в середу вранці.

"386 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби. Надійшли 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що авіаудар військовослужбовці Росії завдали по Малинівці.

Також 46 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Крім того, 5 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку і Роботине.

Також 334 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного і Вербового.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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