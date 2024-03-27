Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель заступника голови військового крила ХАМАС

Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі на пресконференції у вівторок підтвердив ліквідацію заступника командувача військовим крилом ХАМАС Марвана Ісси, повідомляє The Times of Israel.

"Ісса вбитий унаслідок ізраїльського авіаудару, завданого по центральній частині Сектору Гази раніше цього місяця", - інформує видання.

За словами Хагарі, крім Ісси, унаслідок удару ЦАХАЛ по табору для біженців "Нусейрат" 10 березня загинув один зі старших командирів ХАМАС.

Повідомлення про можливу загибель людини "номер три" в ХАМАС - Марвана Ісси з'явилися раніше в березні. Армійське радіо Ізраїлю передавало, що Ісса міг загинути внаслідок ізраїльського удару по підземному комплексу в таборі "Нусейрат".

Раніше США оголосили про загибель Ісси, хоча, як зазначає The Times of Israel, ізраїльська влада жодних підтверджень не давала.