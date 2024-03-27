Окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 181 вибух

Російські війська за вівторок здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух. Обстрілу зазнали Степанівська, Миропільська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По ️Миропільській громаді ворог гатив із артилерії (24 вибухи) і мінометів (9 вибухів).

По ️Великописарівській здійснено ракетний обстріл із гелікоптера НАР (4 вибухи), обстріл із РСЗВ (12 вибухів), обстріл БПЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометний обстріл (12 вибухів), артобстріли (30 вибухів).

На територію Хотинської громади росіяни скинули 13 мін. Також був артобстріл (7 вибухів).

На Юнаківську відбулося скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (17 вибухів).

По Білопільській ворог завдав ракетного обстрілу з вертольота НАР (13 вибухів) і здійснив танкові обстріли (12 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано артобстріли (10 вибухів) і скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

По ️Степанівській здійснено авіаційний обстріл із пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) із літака тактичної авіації (1 вибух).

На територію Путивльської росіяни скинули 12 мін.

По Шалигинській ворог вдарив із мінометів (5 вибухів).

По Середино-Будській проведено мінометний обстріл (4 вибухи).