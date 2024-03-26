Події

19:04 26.03.2024

У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

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У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

Правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один із яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевої медичної установи, на пропозиції та наданні $100 тис. неправомірної вигоди.

"Зазначені грошові кошти депутати пропонували голові Сумської міської військової адміністрації (МВА) за об'єднання двох медичних закладів, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об'єднаної лікарні однієї з осіб, які й надавали неправомірну вигоду", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі.

Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Осіб було затримано одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів - $50 тис.

Попередня правова кваліфікація дій затриманих - ст. 369 КК України.

 

 

 

Теги: #хабар #депутати #сумська_область #викриття

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