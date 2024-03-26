Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

У щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Київ увійшов до тридцяти столиць світу з найкращими показниками стану повітря. Розташувавшись між Мадридом і Люксембургом, столиця України посіла 22 місце в рейтингу, опинившись у "зеленій зоні", повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

"Приємно, що другий рік поспіль Київ входить до тридцятки міст світу з найчистішим повітрям за версією міжнародного сервісу IQAir. Варто говорити про комплексну причину такого розвитку подій. По-перше, це зниження антропогенного впливу від самого початку воєнного стану. Це і зменшення кількості підприємств, що продукують викиди в повітря, і менша кількість автомобілів на вулицях столиці - особливо в першій половині минулого року. По-друге, завдяки активній позиції Києва міську систему моніторингу столиці з 2022-го додано до переліку джерел, що враховуються під час розрахунку світового рейтингу міст за якістю повітря. Безумовно, це вплинуло на об'єктивність звіту та позицію Києва в цьому списку", - сказав Прокопів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що порівняно з 2022 роком позиція Києва в рейтингу покращилася. Згідно з даними 2023 року IQAir World Air Quality Report, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася з 9.5 до 8.9 мг/куб. м. Це забезпечило українській столиці місце в "зеленій зоні", поряд із такими містами як Відень (Австрія), Амстердам (Нідерланди), Копенгаген (Данія) та іншими.

"Звіт міжнародної компанії IQAir підтвердив наші аналітичні дані, отримані за 2023 рік. Зовсім нещодавно ми звітували, що за минулий рік майже 90% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низьким або дуже низьким. Це означає, що переважну більшість часу кияни дихали чистим повітрям. Звісно, як і в будь-якому мегаполісі, у Києві час від часу бувають періоди, коли ми фіксуємо погіршення якості повітря. Причини можуть бути найрізноманітніші: від метеорологічних умов до транскордонного впливу, коли наслідки пилових бур за сотню кілометрів від Києва можемо спостерігати в нашому місті. Утім, закликаю киян довіряти лише офіційним джерелам інформації про стан якості повітря та обов'язково дотримуватися рекомендацій у разі тимчасового забруднення", - зазначив Возний.

Він нагадав, що в Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря. За її роботу відповідають 53 пункти спостереження європейського зразка: 46 індикативних і сім референтних пунктів. Дані з датчиків фіксують щохвилини, зберігають на сервері та виводять у режимі реального часу на сайт https://asm.kyivcity.gov.ua/ і в застосунок "Київ Цифровий".

Загалом до рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). До списку міст із чистим повітрям - Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).

IQAir World Air Quality Report - це щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У звіті представлено дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 812 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з більш ніж 30 000 станцій моніторингу якості повітря, включаючи міську систему моніторингу Києва.