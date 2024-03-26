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12:32 26.03.2024

Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

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Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

Українські правоохоронці зафіксували наразі близько 50 фактів застосування РФ балістичних ракет північнокорейського походження, випущених РФ по Україні, щодо використання ворогом ракет іранського виробництва та інших країн інформація перевіряється, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Станом на початок березня зафіксовано близько 50 фактів застосування балістичних ракет, які, за результатами аналізу траєкторних вимірювань, аналізу уламків, металу, написів на складових ракети, дають нам можливість робити висновки, що ракети могли бути виготовлені в Північній Кореї. Внаслідок цих атак у 4-х регіонах України загинуло 14 людей, щонайменше 76 отримали поранення", - розповів генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо проводити експертизи, більше інформації поки що надати не можу", - додав Костін.

Говорячи про розслідування співпраці Ірану з країною-агресором у постачанні дронів, генпрокурор зазначив, що українські прокурори у цій справі також працюють з іноземними партнерами.

"У принципі, для всього світу вже немає жодних сумнівів, що Іран постачав і постачає дрони до рф і дрони такого типу продовжують використовуватися збройними силами ворога", - сказав Костін.

Генпрокурор наголосив: "Загалом бачимо, що йде співпраця з агресором на значно вищому рівні, - йдеться про обмін досвідом, технологіями. Розуміємо, що ця співпраця тільки посилюється, і це створює додаткові ризики не тільки для України, а й для всього світового порядку".

Теги: #генпрокурор #костін

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