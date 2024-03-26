Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки і десятиріччя – генпрокурор

Ексклюзивне інтерв'ю генерального прокурора Андрія Костіна інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Маємо вироки по геноциду, хочемо, щоб вони були і в міжнародних інстанціях

Впродовж більше двох років повномасштабної агресії ворог постійно здійснює масштабні атаки по всій території Україні - гинуть мирні люди, руйнуються цивільні об'єкти інфраструктури. 22 березня ворог масовано атакував енергоструктуру України. Чи розглядає слідство ці злочини не тільки як порушення законів війни, а й через призму геноциду?

Ми бачимо продовження злочинної політики терору мирного населення України з боку рф, яку ворог використовував протягом всієї зими 2022-2023 року, - створення для українців нелюдських умов існування.

Цього разу найбільше постраждав ДніпроГЕС. Захоплена окупантами Запорізька АЕС знаходиться під загрозою блекауту. Документуємо злочини ворога, вилучаємо залишки засобів ураження для проведення подальших експертних досліджень. Розглядаємо ці масовані обстріли й інші системні злочини агресора як складові геноциду.

Нагадаю, що Конвенція ООН визначає геноцид як спробу знищення певної групи через вбивства, нанесення тяжких фізичних або психічних травм, створення неможливих для життя умов, протидію народженню дітей та передачу дітей в інші групи. Масштаб і цілеспрямованість атак і дій країни-агресора містять практично всі ці ознаки геноциду.

Маємо вироки українських судів в справах щодо закликів до геноциду: стосовно пропагандиста Красовського, який закликав топити українських дітей, та ідеолога "денацифікації" Гаспаряна.

Будуть ще вироки в Україні, які стосуються справ по геноциду. Також ми хочемо, щоб були вироки і в міжнародних судових інституціях.

Геноцид – це злочин злочинів, його непросто доводити в порівнянні з воєнними злочинами чи злочинами проти людяності.

Дуже важливо, щоб визнання сукупності злочинів і дій рф геноцидом в ході цієї агресії також широко підтримувалося і на політичному рівні. Заяви, резолюції парламентів, міжнародних інституцій є вкрай важливими для того, щоб справа щодо злочину геноциду рухалася вперед.

Весь цей шлях займе певний час. Також, безумовно, маємо зібрати достатню кількість доказів, щоб факти геноциду були визнані судовими інституціями на міжнародному рівні.

Чи корелюються обстріли Дніпровської ГЕС зі злочином окупантів по руйнуванню Каховської ГЕС? Справи можуть бути об'єднані?

Справа по Каховській ГЕС стосується її руйнування і, як наслідок, екологічної катастрофи. Це дещо інша справа. На даний час я не думаю, що ці два кримінальні провадження варто об'єднувати, тим більше, що справа щодо підриву Каховської ГЕС і подальших спричинених тяжких наслідків для навколишнього природного середовища сама по собі є дуже об'ємною і потребуватиме значного часу для її розслідування.

Вище військове керівництво РФ, яке отримало ордери на арешт від МКС, підозрюється і по наших провадженнях

МКС видав ордери на арешт російських воєнних високопосадовців саме в зв'язку з обстрілами української енергоструктури минулої зими. Чи матиме це влив на перебіг національного розслідування таких злочинів та чи може стати в подальшому "зразковою справою", бо, як бачимо, ворог системно продовжує знищення нашої критичної інфраструктури.

"Другий пакет" ордерів на арешт відносно командувача дальньої авіації Повітряних сил РФ й адмірала – командувача Чорноморським флотом був виданий МКС саме за знищення критичної цивільної інфраструктури і, вперше, – за злочини проти людяності. Це категорія злочинів має масштабність, направленість і передбачає певну командну вертикаль аж до найвищої ланки.

Безумовно, ці ордери - важливий етап розвитку міжнародного правосуддя щодо всіх злочинів, які скоєні проти українців. Тобто, злочини проти людяності – це черговий етап, вищий рівень міжнародних злочинів, передбачених Римським статутом, скоєних проти українців. А злочин геноциду – найвищий рівень міжнародного злочину, який маємо доводити.

Україна не може розслідувати злочини проти людяності, то надія тільки на МКС?

На жаль, в нашому законодавстві немає формулювання "злочин проти людяності" і ми не можемо за цей злочин притягати до відповідальності, поки немає відповідної статті в Кримінальному кодексі. Тому в даному випадку МКС допомагає нам як комплементарний механізм.

Але ці два фігуранти, яким МКС видав ордери на арешт, і по нашій справі мають підозри, тому що причетні до десятків обстрілів, що спричинили знищення або руйнування цивільної інфраструктури і загибель українців.

Офіс прокурора МКС зосередився зараз на частині цих злочинів, тому ми, безумовно, будемо продовжувати наше власне розслідування. Серед підозрюваних розглядаємо не тільки найвище воєнне командування рф, але й всю командну ланку. По цій справі будуємо вертикаль "зверху донизу", а в справах по тортурах, вбивствах цивільних під час тимчасової окупації – навпаки: йдемо від безпосереднього виконавця до того, хто віддавав накази.

Розслідування загибелі цивільних в Грозі та знищення портової інфраструктури - пріоритети цього року для нас і МКС, про які можу зараз говорити

Чи є другий ордер МКС за злочини проти людяності своєрідним посилом міжнародного суду щодо стійких намірів покарати російських злочинців?

По-перше, це дуже важливий крок, бо стосується саме оцінки злочину: обстріли енергоструктури не мали жодної воєнної мети, також вони визначені МКС як непропорційні.

Ще один дуже важливий сигнал, який ми вже дали українському суспільству і всьому цивілізованому світу: ми не чекаємо завершення війни, щоб притягати до відповідальності. Правосуддя не може і не буде чекати – постраждалі від воєнних злочинів мають відчувати, що правосуддя вже працює.

До російської агресії в Україні в практиці МКС не було такого швидкого реагування на скоєні злочини, це - безпрецедентно. Друга справа МКС щодо обстрілів критичної інфраструктури набагато об'ємніша, ніж попередня справа щодо депортації українських дітей.

В минулому році ми разом з МКС сконцентрувалися на злочинах щодо обстрілів критичної інфраструктури і отримали результат. На цей рік у нас є плани, деякі з них можу озвучити: це розслідування вбивства 59 наших цивільних в селищі Гроза Харківської області, обстріли портової інфраструктури, елеваторів, з яких постачається українське зерно для всього світу. Також маємо декілька інших пріоритетів вищого рівня, про які я ще не можу говорити.

Для повернення додому депортованих українських дітей неважливо, чи надав агресор їм російське громадянство, потрібен міжнародний механізм

Справа про депортацію українських дітей, по якій виданий перший ордер МКС Путіну і Львовій-Бєловій. Українські правоохоронці нещодавно оголосили про підозру ще двом високопоставленим особам з оточення керівника країни-агресора. Цей факт вплине на швидкість і ефективність національного розслідування і справи в МКС?

Ці підозри – і є результат нашого розслідування, бо є певні фігуранти, по яким ми допомагаємо в розслідуванні міжнародного суду.

МКС матиме ці матеріали?

Ми завжди ділимося всіма матеріалами. Якщо МКС надасть запит на них - то звісно, що надамо.

Також хочу сказати, що в цій справі нам допомагають міжнародні партнери: вони включають в санкційні списки тих посадовців рф, які причетні до примусової депортації дітей. Це важливий сигнал, бо таким чином причетні до цього злочину вже обмежені в своїх діях.

Путін видав указ про надання громадянства РФ українським дітям, які були депортовані. Це громадянство матиме юридичні наслідки при поверненні дітей додому?

Це вже третій указ від нього з травня минулого року, який спрощує процедуру отримання російського громадянства.

Безумовно, Україна не визнає жодних рішень країни-агресора щодо зміни громадянства українських дітей. Ми розглядаємо ці укази як складові злочинного наміру російської влади.

До того ж ми розуміємо, що не може будь-який указ будь-якої країни йти всупереч нормам міжнародному законодавству. Міжнародне право завжди має пріоритет. Тому і для нас, і для міжнародної спільноти абсолютно неважливо, які саме укази і законодавство приймає рф, якщо вони суперечать нормам міжнародного права.

Яким чином повертати українських дітей?

В цьому питання дві складові. Перша - притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння цих злочинів. Друга – робота міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей. Ця коаліція буде потужною – ви вже бачите, що час від часу вдається повертати дітей.

Механізм повернення складний, він складається з процесів, які проходять паралельно.

Міжнародне законодавство чітко артикулює зобов'язання рф: цивільні, включаючи дітей, мають бути повернуті. Але достатнього механізму забезпечення виконання цього зобов'язання на міжнародному рівні, на жаль, не існує. Тобто, є багато інституцій, але вони поки не можуть змусити рф повернути українських дітей. Фактично дії агресора в цьому питання - такі самі, що й дії нацистів під час ІІ Світової війни.

Співпрацюємо з нашими партнерами для створення такого механізму, який би зробив можливим повернення незаконно депортованих дітей і взагалі всіх наших цивільних.

Чи встановлена причетність Червоного Хреста Білорусі до незаконної депортації дітей?

Маємо інформацію про причетність певних осіб в Білорусі до цього злочину. Зараз розслідуємо цю справу, перевіряємо інформацію.

Щоб зробити попередні висновки, маємо ідентифікувати осіб і довести справу до рівня оголошення підозри.

Ворог утримує більше 10 тисяч цивільних заручників, має бути резолюція Генасамблеї ООН по цьому питанню

Скільки мирних українців ворог утримує у якості заручників? Чи створений вже реєстр?

Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, більше 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд.

Робота по створенню реєстру ведеться на рівні уряду. Є декілька інституцій, які до цього причетні.

Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня – відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічній тій, яка займається поверненням наших дітей.

Дуже голосно про цивільних заручників ми почали говорити влітку минулого року. З моєї точки зору дуже важливою була б резолюція Генасамблеї ООН по цьому питанню, щоб ми могли застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну.

Зі свого боку розслідуємо такі справи, притягаємо до відповідальності тих, хто винен в депортації цивільних і незаконному їх утримання на тимчасово окупований території та території країни-агресора.

Чи можливо хоча б приблизно встановити співвідношення тих, хто добровільно переїхав на землю окупанта, а хто під примусом і знаходиться зараз в тюрмах?

Коли ми кажемо про окуповані території, слово “добровільно” вживати недоречно. Хтось вимушений виїжджати через обстріли, іншим обіцяють матеріальну допомогу та ілюзорну безпеку. Але будь-які дії, вчинені під примусом, не є добровільними. Для деяких єдиний шлях повернення в Україну — вибиратися через Росію, - таких випадків є багато.

Тільки в кримінальних провадженнях встановлено 5 тис. 600 українців, які постраждали від катувань, реальна цифра значно більша

Чи є дані про кількість постраждалих від катувань та жорстокого поводження на окупованих територіях?

На сьогодні задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького утримання на територіях, які були під окупацією. Що стосується постраждалих від катувань і жорстокого поводження, ідентифікованих у кримінальних провадженнях, то їх кількість становить понад 5600 осіб.

Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій.

Закликаємо всіх, хто має хоч якусь інформацію, повідомляти про це правоохоронцям. Навіть найменша деталь може бути вирішальною для встановлення долі людини, її місця перебування тощо.

В суспільстві є певний скепсис щодо заочних підозр і заочних вироків…

Магістральна ідея – ми працюємо для постраждалих. Ці люди потребують відновлення відчуття справедливості і власної гідності. Навіть якщо постраждалий не бачить злочинця перед собою, справа розглядається в заочному порядку, все одно вкрай важливо завершити її обвинувальним вироком. Тому, хто постраждав від тортур, хто втратив близьких, домівку потрібно знати, що той, хто з ними зробив ці жахливі речі, отримав вирок. Коли ці злочинці опиняться в нашому розпорядження або в інших країнах та будуть екстрадовані, — вони понесуть реальне покарання.

При створені трибуналу за агресію важливо уникнути спекуляцій на кшталт "це трибунал України проти РФ"

Ви казали, що юридичний формат трибуналу за злочин агресії може бути вже в цьому році. Мова йде про компромісний варіант?

Зрозумійте, не завжди рішення і відповіді приймаються швидко. Наразі понад 40 країн у Core Group працюють над юридичною моделлю трибуналу. І поки зарано говорити, якою саме буде ця модель.

У березні 2022 року ви б не ставили питання про модель трибуналу, ви б цікавилися, чи буде трибунал взагалі.

Саме так і було

Дуже важливо цінувати прогрес і досягнення. Шість місяців нам знадобилося у 2022 році тільки для того, щоб запевнити наших партнерів в необхідності цього трибуналу.

З моєї точки зору трибунал потрібен тоді, коли він зможе досягти своєї мети: матиме юрисдикцію щодо переслідування за злочин агресії саме представників найвищого політичного та військового керівництва РФ, включаючи так звану "трійку" – президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ, які користуються персональним імунітетом. Всіх інших Україна може переслідувати самостійно, - маємо справу за злочин агресії і вже є певні особи, яких притягаємо до відповідальності.

Другий важливий елемент – трибунал має бути міжнародним за своєю природою, щоб уникнути спекуляцій, що це трибунал України проти РФ.

Якщо коректно порівнювати трибунали, то той, якого прагне Україна, подібний Нюрнберзькому?

Злочин агресії ніколи не розслідувався з часів Нюрнберзького трибуналу. Трибунали з того часу були сконцентровані на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочину геноциду. Але ніхто навіть не намагався розслідувати злочин агресії!

Розуміємо, що МКС не має юрисдикції в нашій ситуації, саме тому Україна ініціювала створення трибуналу за злочин агресії.

Ця модель трибуналу по агресії може бути потім використана в будь-якій частині чи країні світу, якщо виникне така сама ситуація. Міжнародні партнери нам допомагають, бо добре розуміють це. Немає жодної країни, яка знає, як охопити все, що стосується міжнародних злочинів, в своїй національній юрисдикції, як вибудувати систему партнерства з різними інституціями.

Ми саме і створили мережу всеосяжної відповідальності, яка охоплює всі національні та міжнародні складові правосуддя за міжнародні злочини.

Більше розслідувань і притягнення до відповідальності в різних країнах зменшить обсяг незаконних поставок комплектуючих до зброї РФ

Зброя, яку використовує РФ проти України і українців, часто має комплектуючі американського, британського, європейського походження. Яким чином забезпечити виконання санкційної політики і унеможливити обхідні шляхи потрапляння таких товарів до країни-агресора?

Так, у зброї, яку Росія використовує для атак по Україні, експерти нерідко виявляють компоненти, виготовлені в розвинених країнах.

Думаю, що, по-перше, потрібен постійний обмін інформацією, а рішення необхідно приймати дуже швидко. Країна-агресор намагається обходити будь-які обмеження, які існують. І цей процес триває вже достатньо довго.

Що робимо ми? Постійно інформуємо країни-партнери про всі такі випадки, намагаємося допомагати встановлювати причини – яким саме чином це відбувається. Не завжди справа стосується того, що якийсь бізнес поставляє компоненти навмисно чи через треті країни, знаючи, що кінцевим споживачем є рф.

На рівні Офісу генпрокурору є дуже тісна співпраця з партнерами в США. Сполучені Штати створили спеціальну робочу групу — Disruptive Technology Strike Force. До її складу входять представники Міністерства юстиції та Міністерства торгівлі США й ФБР. Тобто, вони не тільки займаються встановленням випадків, але й кримінальним переслідуванням тих, хто постачає комплектуючі до країни-агресора. І з цією робочою групою ми постійно комунікуємо й обмінюємося інформацією.

Наша мета — як зруйнувати діючі схеми, так і стримувати інших, хто потенційно може вдатися до цієї злочинної діяльності. В листопаді 2023 року США вже висунули звинувачення щодо нелегального експорту електроніки, яка використовувалася у війні проти України. До цих дій були причетні мешканець Брукліну та двоє російсько-канадських громадян. А на початку цього року завдяки роботі ФБР та Міністерства юстиції США було заарештовано бізнесмена з потрійним громадянством США, Ізраїлю та РФ за участь у схемі передачі напівпровідників підсанкційній компанії, яка пов'язана з російськими військовими та розвідслужбами. У лютому США запобігли незаконному ввезенню до РФ обладнання, яке потенційно могло бути використане для розповсюдження ядерної зброї, а майже $500 тис. конфіскованих російських коштів передаються зараз Естонії для подальшої підтримки України.

А чи є співпраця в цьому питанні з європейськими країнами?

Під час свого візиту до Брюсселю я обговорив це питання з інституціями Європейського союзу. Маємо надію, що до цієї співпраці долучиться Європол. Також спілкуємося з колегами з інших країн Європейського союзу. Тобто, зі своєї сторони ми готові допомагати: надавати всю інформацію, доказову базу, сприяти у встановленні всіх ланцюжків поставок.

Від наших партнерів розраховуємо на посилення санкційного режиму, закриття законодавчих прогалин, які існують в постачанні та питанні притягнення винних до відповідальності.

Як генпрокурор наголошую на тому, що нам треба більше розслідувань, більше фактів притягнення до відповідальності в різних країнах, тому що саме це може зупинити або принаймні зменшити обсяг цих поставок.

Зафіксовано близько 50 фактів застосування балістичних ракет північнокорейського походження, по іранських ракетах інформація перевіряється

Ви повідомляли про те, що зафіксовано кілька десятків фактів використання РФ проти України ракет північнокорейського походження. Чи продовжує ворог надалі використовувати цю зброю?

Станом на початок березня зафіксовано близько 50 фактів застосування балістичних ракет, які, за результатами аналізу траєкторних вимірювань, аналізу уламків, металу, написів на складових ракети, дають нам можливість робити висновки, що ракети могли бути виготовлені в Північній Кореї. Внаслідок цих атак у 4-х регіонах України загинуло 14 людей, щонайменше 76 отримали поранення.

Ми продовжуємо проводити експертизи, більше інформації поки що надати не можу.

Є інформація, що на озброєння ворога поступили ракети іранського походження. Чи фіксували прокурори використання РФ проти України таких ракет?

Перевіряємо інформацію щодо використання ракет виробництва інших країн. Будемо інформувати, як тільки у нас буде додаткова інформація.

Як просувається розслідування справи по співпраці Ірану з країною-агресором в постачанні дронів? По ній виконувався ряд міжнародних запитів

Так, по цій справі також працюємо з нашими партнерами. В принципі, для всього світу вже немає жодних сумнівів, що Іран постачав і постачає дрони до рф і дрони такого типу продовжують використовуватися збройними силами ворога.

Загалом бачимо, що йде співпраця з агресором на значно вищому рівні, — мова йде про обмін досвідом, технологіями. Розуміємо, що ця співпраця тільки посилюється, і це створює додаткові ризики не тільки для України, а й для всього світового порядку.

Ми говоримо: можемо перемогти РФ тут, в Україні, задля того, щоб інші країни, які можуть вдатися до агресивної війни, розуміли, що відповідь цивілізованого світу буде об'єднаною, дуже швидкою та ефективною. Не тільки на полі бою, але й в судах.

Міжнародна підтримка України у боротьбі за справедливість тільки посилюється

Повернемося до питання міжнародної співпраці, підтримки і допомоги. Складна ситуація на фронті та всередині України вплинула на "юридичний фронт" і щире бажання міжнародних партнерів бути з Україною до моменту вироків найвищому військово-політичному керівництву рф?

Впевнений, що міжнародна підтримка України у боротьбі за справедливість тільки посилюється. Маємо прогрес по всіх напрямах, елементах всеосяжної відповідальності рф: наші національні розслідування, справи МКС, робота Спільної слідчої групи (JIT), розслідування, які проводять понад 20 країн, створення трибуналу за злочин агресії та компенсаційного механізму. Впевнений, що цей прогрес буде продовжуватися.

Рік тому дискусії на міжнародному рівні щодо конфіскації суверенних активів рф майже не було. А зараз обговорюємо з нашими партнерами механізми, яким чином можуть бути використані суверенні активи країни-агресора для компенсації постраждалим та відновлення України.

Який месседж Ви, як генеральний прокурор, хотіли б донести міжнародним партнерам та про що сказали б українцям?

Нашим партнерам: дуже важливо, щоби підтримка України на шляху до справедливості була постійною, бо це робота на роки і, мабуть, на десятиріччя. Мова про підтримку наших зусиль як всередині країни, так і при застосуванні міжнародних юридичних механізмів. Всі складові цих механізмів вже працюють, потрібна лише перманентна увага і спільні рішучі дії.

"Тільки не зупиняйтеся"?

Не думаю, що хтось зупинитися. Вважаю, що це неможливо, бо те, що ми робимо для України і українців, робимо і для всього цивілізованого світу, який побудований на принципах свободи, демократії, поваги до закону, справедливості. Без цього цивілізований світ просто не зможе існувати.

Багато інструментів війни, які рф використовує як зброю в агресії проти України, використовуються міжнародними терористичними організаціями. Тому практика співробітництва допомагає не тільки в розслідуванні воєнних злочинів, а й в протидії злочинам, які можуть вчиняти терористичні організації.

А українцям скажу так: ми на шляху до справедливості, намагаємося відновлювати її саме зараз. Також треба розуміти, що це робота на роки і десятиріччя. Змінюємо підходи до розслідування, орієнтуємося на інтереси постраждалих. З січня 2024 року в ОГП запрацював Координаційний центр підтримки потерпілих та свідків, який вже працює з постраждалими від воєнних злочинів.

Так, складно зробити тут і зараз все необхідне у всіх абсолютно випадках – одночасно 120 тисяч випадків воєнних злочинів розслідувати фізично неможливо, але будемо робити все, щоб жоден воєнний злочин не залишився безкарним.

Тому пріоритизуємо наші зусилля, притягаємо до відповідальності тих, кого можемо притягнути саме зараз. І будемо дуже вдячні, якщо люди співпрацюватимуть з нами — з органами прокуратури, органами досудового розслідування.

Чи зібрана вже правоохоронцями інформація про порушення під час проведення голосування на "виборах Путіна" на окупованій територій?

Що стосується організації та проведення так званих виборів президента рф на тимчасово окупованих територіях, то регіональні органи безпеки вже зареєстрували 23 кримінальних провадження за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) саме під час проведення "голосування" в Криму, на Херсонщині, на Запорожжі, Донеччині та Луганщині.

Якщо казати за весь період від початку повномасштабного вторгнення, то по незаконних виборах і референдумах, що мали місце на тимчасово окупованих територіях України, розслідується 441 кримінальне провадження, в них на даний час повідомлено про підозру 200 особам. 242 обвинувальні акти скеровано до суду, 50 з яких судами розглянуто та ухвалено обвинувальні вироки.

Чіткі умови держзакупівель унеможливлять ряд злочинів по закупівлі зброї і одягу для військових

Про внутрішні справи України. Корупція – напевне, найбільший тригер під час війни, особливо, коли це стосується воєнної та оборонної сфер. Які ще запобіжники потрібні, аби мінімізувати корупцію на війні як явище?

Якщо мова йде про привласнення державних коштів, виділених на оборону — це одне, якщо говоримо про працівників ТЦК, ВЛК, які підробляють документи або допомагають ухилянтам — це інше.

По держзакупівлях: чим краще це буде врегульовано на рівні Міноборони, Збройних сил та інших складових Сил оборони України, тим менше буде таких ганебних випадків. І тут дуже важлива роль керівництва цих установ.

Якщо будуть сформовані більш чіткі умови держзакупівель, це унеможливіть ряд злочинів саме в закупівлі зброї, одягу, продуктів харчування для військових.

Щодо стосується випадків корупції, яка існує в ТЦК, військово-лікарських комісіях, або в судах, то прибрати її можна тільки двома шляхами. Перший — притягати до відповідальності, що буде стримувати інших від спокуси заробити злочинні гроші. Другий — встановити більш чіткі правила і процедури.

Якщо зробити процедури, які стосуються мобілізації, зокрема, менш залежними від волі конкретної людини, то це, безумовно, зменшить випадки незаконного використання влади тими чи іншими посадовцями. Тобто, мова йде про вдосконалення регуляторного режиму тих чи інших процесів.

В цілому ці складові дотичні до будь-якого питання щодо зменшення рівня корупції.

Керівник САП може сам направляти міжнародні запити

Спеціалізована антикорупційна прокуратура стала незалежним органом. Чи є автономність у керівника САП щодо міжнародно-правових доручень? На якому рівні залишиться комунікація САП і Офісу генпрокурора?

З 21 березня САП працює як самостійна юридична особа. Керівник САП одночасно є одним із заступників генерального прокурора. Звісно, є процесуальні відносини, в яких ми комунікуємо. Зокрема, це стосується тих категорій спеціальних суб'єктів, щодо яких саме генпрокурор має певну юрисдикцію.

По міжнародних запитах і екстрадиції. Відповідно до мого наказу по справах, які стосуються НАБУ, керівник САП може самостійно направляти запити. На даний момент це врегульовано в такий спосіб. Є також певні законодавчі ініціативи з цього приводу, які знаходяться на розгляді в парламенті.

Боремося з місцевими "царьками" та їх деструктивним впливом на громади

Тема деолігархізації на час війни у публічному просторі відійшла на задній план. Наскільки актуальним цей напрямок роботи залишається для прокуратури?

Протидія олігархічному впливу, так само як і боротьба з корупцією та організованою злочинністю, залишається серед основних внутрішніх пріоритетів.

І йдеться не лише про тих декількох олігархів, чиї прізвища відомі усій країні та навіть за її межами. Ми також боремося з негативними та небезпечними явищами на місцевому рівні — так званими місцевими "царьками" та їхнім деструктивним впливом на громади.

З початком повномасштабного вторгнення ця боротьба не зупинилася, а в деяких аспектах лише посилилась. Зокрема, вдалося притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто багато років збагачувався за рахунок грошей громад в Одесі, Запоріжжі та інших містах.

Будь-який військовий конфлікт підвищує рівень злочинності

На руках у українців багато необлікованої зброї і боєприпасів, у суспільстві є певна фрустрація… Якщо людина, яка пройшла пекло на лінії фронту, відчує гостру несправедливість, то її вже ніщо не зупинить. Що треба зробити, щоб запобігти росту злочинності з використанням зброї, мінімізувати всі ризики криміногенної катастрофи та внутрішніх протистоянь в країні під час війни?

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до Закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Він передбачає, що задекларована в Національної поліції цивільними особами вогнепальна зброя прирівнюється до отриманої вогнепальної зброї.

При цьому така зброя залишається державною власністю, українці можуть користуватися нею на період воєнного стану, проте впродовж 90 днів після завершення або скасування воєнного стану ця зброя має бути повернута до Нацполіції.

На моє переконання, це своєчасний та необхідний закон, який суттєво допоможе врегулювати ситуацію зі зброєю. Маю надію, що парламент остаточно врегулює це питання.

Що ж стосується криміногенної ситуації, то загалом будь-який військовий конфлікт підвищує рівень злочинності всередині країни. Маємо зробити так, щоби кожна людина почувалася максимально безпечно, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Тому координуємо наші з органами правопорядку зусилля для протидії організованій злочинності, незаконному обігу наркотиків, шахрайству з використанням мережі інтернет, торгівлі людьми, домашньому насильству, а також для захисту прав дітей.

Злочинні угруповання намагаються скористатися складною ситуацією в країні, щоб повернути нас у буремні дев’яності. Робимо все, аби запобігти цьому.

Просто дякувати та вірити у Сили оборони сьогодні вже недостатньо

Скільки українських прокурорів пішли добровольцями на війну з лютого 2022 року? Скільки зараз знаходяться безпосередньо на лінії фронту, число поранених і тих, хто загинув?

З початку повномасштабного вторгнення до лав Сил оборони України долучилось близько 300 працівників прокуратури. Наразі службу продовжують 243 працівники.

За цей час загинуло 8 наших працівників, п’ятеро з них - під час виконання військового обов’язку.

Питання в контексті скандального законопроєкту по мобілізації: які наслідки для внутрішньої ситуації в країні може мати мобілізація прокурорів, працівників правоохоронних органів?

Впевнений, що при розробці таких рішень надважливо зберігати баланс, аби відповідні інституції залишалися дієвими та ефективними.

Кількість зареєстрованих у 2023 році правопорушень у порівнянні з довоєнним 2021 роком не зменшується. Звісно, це потребує залучення до процесу більшої кількості прокурорів на неокупованих та визволених територіях України, оскільки жодне кримінальне провадження без прокурора до суду не потрапить, а у судовому засіданні без прокурора розглянуто не буде.

При спілкуванні з працівниками прокуратури я завжди говорю, що кожен із нас має бути готовим виконати свій конституційний обов'язок. Сьогодні просто дякувати і вірити у Сили оборони вже недостатньо. І я переконаний, що більшість із нас готові стати поруч із нашими захисниками.

Та маємо знайти оптимальне рішення, яке буде враховувати необхідність забезпечення захисту людей від загроз всередині країни та доступу до ефективного і своєчасного правосуддя.