При створенні трибуналу щодо агресії важливо уникнути спекуляцій "трибунал України проти РФ" - генпрокурор
Понад 40 країн Core Group працюють над юридичною моделлю трибуналу щодо злочину агресії, важливо уникнути спекуляцій щодо того, що це буде "трибунал України проти РФ", наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.
В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи буде варіант трибуналу компромісним, оскільки очікується рішення щодо його юридичної моделі вже цього року, генпрокурор сказав: "Зрозумійте, не завжди рішення і відповіді приймаються швидко. Наразі понад 40 країн у Core Group працюють над юридичною моделлю трибуналу. І поки що зарано говорити, якою саме буде ця модель".
Водночас він нагадав, що навесні 2022 року стояло питання можливості створення трибуналу щодо агресії як такого. "Дуже важливо цінувати прогрес і досягнення. Шість місяців нам знадобилося у 2022 році тільки для того, щоб запевнити наших партнерів в необхідності цього трибуналу", - зазначив він.
Також Костін висловив упевненість у тому, що трибунал потрібен тільки тоді, коли він зможе досягти своєї цілі - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво країни-агресора.
"Другий важливий елемент – трибунал має бути міжнародним за своєю природою, щоб уникнути спекуляцій, що це трибунал України проти РФ", - наголосив він.
За словами генпрокурора, злочин агресії ніколи не розслідувався з часів Нюрнберзького трибуналу. "Трибунали з того часу були сконцентровані на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочину геноциду. Але ніхто навіть не намагався розслідувати злочин агресії!" - пояснив Костін.
Він додав, що модель трибуналу щодо агресії може бути потім використана в будь-якій країні світу, якщо виникне така сама ситуація. "Міжнародні партнери нам допомагають, тому що добре розуміють це", - підсумував він.