Події

12:12 26.03.2024

При створенні трибуналу щодо агресії важливо уникнути спекуляцій "трибунал України проти РФ" - генпрокурор

2 хв читати
При створенні трибуналу щодо агресії важливо уникнути спекуляцій "трибунал України проти РФ" - генпрокурор

Понад 40 країн Core Group працюють над юридичною моделлю трибуналу щодо злочину агресії, важливо уникнути спекуляцій щодо того, що це буде "трибунал України проти РФ", наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи буде варіант трибуналу компромісним, оскільки очікується рішення щодо його юридичної моделі вже цього року, генпрокурор сказав: "Зрозумійте, не завжди рішення і відповіді приймаються швидко. Наразі понад 40 країн у Core Group працюють над юридичною моделлю трибуналу. І поки що зарано говорити, якою саме буде ця модель".

Водночас він нагадав, що навесні 2022 року стояло питання можливості створення трибуналу щодо агресії як такого. "Дуже важливо цінувати прогрес і досягнення. Шість місяців нам знадобилося у 2022 році тільки для того, щоб запевнити наших партнерів в необхідності цього трибуналу", - зазначив він.

Також Костін висловив упевненість у тому, що трибунал потрібен тільки тоді, коли він зможе досягти своєї цілі - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

"Другий важливий елемент – трибунал має бути міжнародним за своєю природою, щоб уникнути спекуляцій, що це трибунал України проти РФ", - наголосив він.

За словами генпрокурора, злочин агресії ніколи не розслідувався з часів Нюрнберзького трибуналу. "Трибунали з того часу були сконцентровані на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочину геноциду. Але ніхто навіть не намагався розслідувати злочин агресії!" - пояснив Костін.

Він додав, що модель трибуналу щодо агресії може бути потім використана в будь-якій країні світу, якщо виникне така сама ситуація. "Міжнародні партнери нам допомагають, тому що добре розуміють це", - підсумував він.

Теги: #генпрокурор #трибунал #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 26.03.2024
Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки і десятиріччя – генпрокурор

Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки і десятиріччя – генпрокурор

12:42 26.03.2024
Генпрокурор - міжнародним партнерам: Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки й десятиліття

Генпрокурор - міжнародним партнерам: Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки й десятиліття

12:32 26.03.2024
Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

12:22 26.03.2024
Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

12:00 26.03.2024
У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

11:48 26.03.2024
Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

11:40 26.03.2024
Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

11:30 26.03.2024
Генпрокурор: Не думаю, що зараз слід об'єднувати розслідування підриву окупантами Каховської ГЕС і обстрілу ДніпроГЕС

Генпрокурор: Не думаю, що зараз слід об'єднувати розслідування підриву окупантами Каховської ГЕС і обстрілу ДніпроГЕС

12:22 22.03.2024
Генпрокурор про масований обстріл інфраструктури в Україні: РФ намагається створити нелюдські умови існування

Генпрокурор про масований обстріл інфраструктури в Україні: РФ намагається створити нелюдські умови існування

16:54 11.03.2024
Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП і НАБУ відкрили провадження проти голови АМКУ Кириленка за двома статтями - ЗМІ

У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

СБУ затримала на гарячому диверсантів ФСБ, які намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині

В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

ОСТАННЄ

Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня - Кличко

САП і НАБУ відкрили провадження проти голови АМКУ Кириленка за двома статтями - ЗМІ

СБУ затримала на гарячому диверсантів ФСБ, які намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині

Глава СБУ: Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над Путлером

Обвалення частини 2,6-кілометрового мосту сталося в Балтиморі, в нього врізалося велике судно

В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

ЗСУ успішно атакували "Нептуном" ВДК "Костянтин Ольшанський"

У ніч на неділю Україна перейде на літній час

Кабмін Японії дозволив експорт винищувачів нового покоління до третіх країн

Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА