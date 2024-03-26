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12:00 26.03.2024

У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

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У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

Понад 10 тисяч мирних українців ворог утримує на окупованих територіях і в РФ, у кримінальних провадженнях встановлено 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, реальна цифра значно більша, зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, більше 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд", - сказав Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо кількості цивільних заручників, яких утримує ворог.

Стосовно створення реєстру цивільних полонених, то, за словами Костіна, така робота триває на рівні уряду.

"Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня – відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічної тій, яка займається поверненням наших дітей", - наголосив генпрокурор.

На думку Костіна, дуже важливою стала б резолюція Генасамблеї ООН щодо цього питання, "щоб ми могли застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну".

Генпрокурор додав, що, зі свого боку, прокурори разом із правоохоронними органами притягують до відповідальності тих, хто винен у депортації цивільних і незаконному їх утриманні на тимчасово окупованій території та території країни-агресора.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливо бодай приблизно встановити співвідношення тих, хто добровільно переїхав на землю окупанта, а хто був вивезений примусово і перебуває зараз у в'язницях, генпрокурор сказав: "Коли ми говоримо про окуповані території, слово "добровільно" вживати недоречно. Хтось вимушений виїжджати через обстріли, іншим обіцяють матеріальну допомогу та ілюзорну безпеку. Але будь-які дії, вчинені під примусом, не є добровільними. Для деяких єдиний шлях повернення в Україну - вибиратися через Росію, таких випадків є багато".

Говорячи про кількість постраждалих від катувань і нелюдського поводження, Костін повідомив, що тільки в кримінальних провадженнях встановлено 5 тис. 600 українців, котрі постраждали від цього виду воєнного злочину РФ.

"Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій", - додав він.

За словами генпрокурора, на сьогодні задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького тримання на територіях, які були під окупацією.

Теги: #генпрокурор #костін #воєнні_злочини

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