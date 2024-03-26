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11:40 26.03.2024

Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

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Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

Генеральний прокурор Андрій Костін відзначає швидке реагування Міжнародного кримінального суду (МКС) на скоєні РФ злочини в Україні, у планах роботи на цей рік - розслідування вбивства цивільних у с. Гроза Харківської області, обстрілів портової інфраструктури та пріоритети найвищого рівня, які наразі не розголошуються.

"До російської агресії в Україні в практиці МКС не було такого швидкого реагування на скоєні злочини, це безпрецедентно", - розповів Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що друга справа МКС щодо обстрілів критичної інфраструктури набагато об'ємніша, ніж перша - стосовно депортації українських дітей.

"Минулого року ми разом із МКС сконцентрувалися на злочинах щодо обстрілів критичної інфраструктури й отримали результат", - пояснив Костін.

Генпрокурор повідомив: "На цей рік у нас є плани, деякі з них можу озвучити: це розслідування вбивства 59 наших цивільних у селищі Гроза Харківської області, обстріли портової інфраструктури, елеваторів, з яких постачається українське зерно для всього світу. Також маємо декілька інших пріоритетів вищого рівня, про які я ще не можу говорити".

Теги: #генпрокурор #костін

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