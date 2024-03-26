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10:36 26.03.2024

Глава СБУ: Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над Путлером

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Глава СБУ: Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над Путлером

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк назвав такими, що не заслуговують на увагу, рішення "кишенькових суддів кремля", і заявив, що його, як і всіх українців, цікавить тільки один суд - над Володимиром Путіним.

"Рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над їхнім хазяїном Путлером", - повідомила пресслужба СБУ агентству "Інтерфакс-Україна", цитуючи Малюка щодо повідомлення про те, що суд у Москві заочно його заарештував.

"Робимо все від нас залежне, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якомога швидше", - додав Малюк.

Теги: #сбу #малюк

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