Кабмін Японії дозволив експорт винищувачів нового покоління до третіх країн

Кабмін Японії у вівторок схвалив план із продажу винищувачів нового покоління до третіх країн, повідомляє агентство Associated Press.

Агентство зазначає, що в Японії, відповідно до конституції з "пацифістськими принципами", тривалий час існували обмеження на експорт озброєння, зокрема винищувачів.

Генсек кабміну Йосімаса Хаясі у вівторок зазначив, що "зміни необхідні з огляду на ситуацію у сфері безпеки". Він також наголосив, що "пацифістські принципи" Японії не змінилися.

"Ми чітко продемонстрували, що ми й надалі дотримуватимемося нашої базової філософії як мирна нація", - зазначив він, додавши, що всі рішення щодо експорту проходитимуть "суворий процес схвалення".

Крім того, міністри у вівторок погодили перегляд положень, що стосуються експорту японського військового спорядження і технологій у треті країни, а не тільки до країн-партнерів.

Агентство Associated Press зазначає, що наразі Японія спільно з Італією та Великою Британією розробляє винищувачі нового покоління, щоб замінити свій застарілий повітряний флот із винищувачів F-2 і Eurofighter Typhoon.