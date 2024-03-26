Окупанти за добу завдали 380 ударів по восьми містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 380 ударів по 8 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні у вівторок уранці.

"380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці РФ здійснили 4 авіаційні удари і 3 РСЗВ-обстріли, які припали на Роботине і Малу Токмачку, 97 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також 276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового і Новоданилівки.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.