Події

21:37 25.03.2024

Голова СБУ: У нас є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, але окупанти не використовують його зараз для постачання озброєння

1 хв читати
Голова СБУ: У нас є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, але окупанти не використовують його зараз для постачання озброєння

Потенційні можливості для повної руйнації Кримського мосту є, проте наразі РФ не використовує його для переміщення зброї та боєприпасів, зазначає голова СБУ Василь Малюк.

В інтерв'ю на Національному марафоні в понеділок увечері Малюк наголосив, що наразі РФ взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї та засобів ураження.

"До наших успішних уражень там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде 4-5 (поїздів) - це пасажиропотік, а один - товари загального вжитку", - повідомив голова СБУ.

Він додав, що автомобілі їдуть мостом реверсно, і їхня вага не має перевищувати 3,5 тонн.

За словами Малюка, зараз РФ працює над тим, щоб повноцінно відновити цей міст. "Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм "привіт"", - наголосив голова СБУ.

При цьому він додав: "Усьому свій час. Давайте не квапити події".

Відповідаючи на запитання про те, чи є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, керівник української спецслужби сказав: "Потенціал, звичайно, у нас є".

 

 

Теги: #сбу #крим #міст #малюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 25.03.2024
Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

16:27 25.03.2024
У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

15:38 25.03.2024
Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

09:43 25.03.2024
Зеленський у День СБУ: Спираємось на силу спецслужби в захисті від операцій ворога проти нашої єдності

Зеленський у День СБУ: Спираємось на силу спецслужби в захисті від операцій ворога проти нашої єдності

10:56 24.03.2024
Українські сили успішно уразили 2 десантні кораблі, центр зв'язку та кілька ворожих інфраструктурних об'єктів у Криму - Стратком

Українські сили успішно уразили 2 десантні кораблі, центр зв'язку та кілька ворожих інфраструктурних об'єктів у Криму - Стратком

18:19 21.03.2024
Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

11:12 21.03.2024
Затримано запорізьку студентку, яка шпигувала за працівниками СБУ і коригувала ворожі удари по місту

Затримано запорізьку студентку, яка шпигувала за працівниками СБУ і коригувала ворожі удари по місту

15:48 19.03.2024
СБУ повідомила про підозру в депортації українських дітей до Москви двом соратницям Путіна

СБУ повідомила про підозру в депортації українських дітей до Москви двом соратницям Путіна

23:09 17.03.2024
Понад 800 одиниць російської техніки знищив підрозділ "Білий вовк" за два роки

Понад 800 одиниць російської техніки знищив підрозділ "Білий вовк" за два роки

12:37 17.03.2024
Удар по Слов'янському НПЗ завдано дронами СБУ, ССО і Сил безпілотних систем - джерела

Удар по Слов'янському НПЗ завдано дронами СБУ, ССО і Сил безпілотних систем - джерела

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

Ісландія виділить близько двох мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України - МЗС

У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

ОСТАННЄ

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

Росіяни скинули дві бомби на навчальний заклад у Сумській області

За добу на лінії фронту відбулося 45 бойових зіткнень

Росіяни завдали 4 ракетних і 56 авіаційних ударів по території України

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

В Одесі у більш ніж 300 тисяч абонентів немає електроенергії - ОВА

Під час дансько-української оборонно-промислової конференції підписано три документи про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА