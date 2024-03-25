Голова СБУ: У нас є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, але окупанти не використовують його зараз для постачання озброєння

Потенційні можливості для повної руйнації Кримського мосту є, проте наразі РФ не використовує його для переміщення зброї та боєприпасів, зазначає голова СБУ Василь Малюк.

В інтерв'ю на Національному марафоні в понеділок увечері Малюк наголосив, що наразі РФ взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї та засобів ураження.

"До наших успішних уражень там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде 4-5 (поїздів) - це пасажиропотік, а один - товари загального вжитку", - повідомив голова СБУ.

Він додав, що автомобілі їдуть мостом реверсно, і їхня вага не має перевищувати 3,5 тонн.

За словами Малюка, зараз РФ працює над тим, щоб повноцінно відновити цей міст. "Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм "привіт"", - наголосив голова СБУ.

При цьому він додав: "Усьому свій час. Давайте не квапити події".

Відповідаючи на запитання про те, чи є потенціал повністю зруйнувати Кримський міст, керівник української спецслужби сказав: "Потенціал, звичайно, у нас є".