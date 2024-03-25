Під час дансько-української оборонно-промислової конференції підписано три документи про співпрацю

У Києві 23 квітня відбулася двостороння оборонно-промислова конференція DFNC1: Danish Edition, яку відвідали 63 українських компанії і 34 данських.

Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, під час конференції урядовці та підприємці України та Данії обговорювали співпрацю в галузі оборонної промисловості. Зокрема, йшлося про інвестиції в український ОПК та співпрацю в ІТ. Підписано три документи про співпрацю.

"Нам є що запропонувати партнерам. У нас є технології, які показують себе на фронті, інженери, які вміють виготовляти якісний продукт, спроможності підприємств - державних та приватних. Нам потрібна фінансова підтримка, нам потрібні спільні розробки. Я вдячний Королівству Данія за готовність до співпраці і реальні кроки у цьому напрямку", - сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Під час конференції данські компанії MyDefence, Palantir та Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFD) презентували можливості для подальшої співпраці, а також набутий досвід в Україні.

"Мені було дуже приємно відвідати Київ під час Дансько-української конференції оборонної промисловості разом із представниками данської промисловості. Ця війна перетворилася на війну промислових потужностей, що відзначає важливість промислового заходу, який відбувався цими вихідними. Організації закупівель та логістики Міністерства оборони Данії (DALO) з нетерпінням чекає на поглиблення нашої співпраці з українською владою з метою сприяння зростанню і данського, і українського промислового потенціалу", - зазначив керівник DALO Кім Єспер Йоргенсен.

Важливою частиною заходу стала бізнес-сесія, під час якої відбулися понад 350 зустрічей між українськими та данськими оборонними компаніями.

Конференція відбувалася за підтримки Міноборони Данії, Організації закупівель та логістики Міністерства оборони Данії (DALO), Асоціації данської промисловості (Dansk industri), Торгової палати Данії (Dansk Erhverv), Морського управління Данії (DMA) і Центру оборони, космосу та безпеки в Данії (CenSec) та з української сторони - Мінстратегпрому, Міноборони, МЗС та Мінцифри.

З українського боку в конференції взяли участь Олександр Камишін, його заступник Сергій Боєв, міністр оборони Рустем Умєров, його заступниця Катерина Черногоренко, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. Данію представляли міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, керівник Організації закупівель та логістики Міністерства оборони Данії (DALO) Кім Єспер Йоргенсен, заступник директора Асоціації оборонної промисловості Данії Мортен Фліндт та інші.