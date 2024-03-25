У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

Під час удару по Севастополю 23 березня міг бути пошкоджений іще один російський корабель - "Іван Хурс", повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Я сьогодні вранці лише підтвердив, що обидва кораблі ("Ямал" і "Азов" - ІФ-У) пошкоджені. Зараз також стоїть питання про пошкодження ще й "Івана Хурса". Ця інформація верифікується. Щодо характеру пошкоджень – знову-таки, потрібно чекати, поки буде зібрана інформація", - сказав Плетенчук в ефірі "Свобода. Ранок".

Він додав, що щойно вся інформація з достовірних джерел буде зібрана, тоді "зможемо оперувати нею як фактом". За словами спікера, корабель "Іван Хурс" - це не бойова одиниця, а частина допоміжного флоту Чорноморського флоту РФ.

"Станом на зараз можемо підтвердити, що обидва великі десантні кораблі зазнали пошкоджень. Їхній характер встановлюється. Один із них одразу вирушив на ремонт", - додав речник.

Плетенчук зазначив, що з 13 кораблів РФ до початку повномасштабного вторгнення у строю залишається три.

Раніше Головне управління військової розвідки України повідомило, що українські сили 23 березня уразили великий десантний корабель Росії "Ямал" у Севастополі. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі спричинила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017-го по 2023 рік перебував на ремонті", - зазначили в ГУР.