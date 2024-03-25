Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 7 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Печерському районі зросла до семи людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 12:50 відомо про сімох постраждалих людей у Печерському районі столиці, із них двох госпіталізовано", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждалим, але не госпіталізованим "медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали".

Як зазначив Кличко, поруч "зі зруйнованим приміщенням державного навчального закладу розташований гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав".

Київська міська військова адміністрація пізніше оновила інформацію про постраждалих. "У жінки 33 років - ЗЧМТ (закрита черепно-мозкова травма - ІФ-У)... її госпіталізовано до лікарні. Дівчинка 16 років - політравма, її госпіталізовано в "Охматдит", - ідеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

"Ще у трьох жінок (зокрема, дві з них - при надії) - гостра реакція на стрес", - додали в КМВА.

"Дані щодо загиблих не надходили. Інформація постійно оновлюється", - зазначено в повідомленні.