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09:46 25.03.2024

Ніколюк склав повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

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Ніколюк склав повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

Генерал-майор Віктор Ніколюк склав повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ й очолить одне зі з'єднань та один з напрямків фронту.

"Нинішній час вимагає з кожного українця, а особливо військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань та один із напрямків фронту", - написав він у соцмережі "Фейсбук".

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - повідомив Ніколюк. 

 

Теги: #повноваження #ніколюк

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