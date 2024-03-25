Генерал-майор Віктор Ніколюк склав повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ й очолить одне зі з'єднань та один з напрямків фронту.

"Нинішній час вимагає з кожного українця, а особливо військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань та один із напрямків фронту", - написав він у соцмережі "Фейсбук".

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - повідомив Ніколюк.