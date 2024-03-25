Події

08:59 25.03.2024

У Харкові без світла залишається до 200 тис. абонентів - Синєгубов

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У Харкові без світла залишається до 200 тис. абонентів - Синєгубов

У Харківській області запроваджено і коригується графік погодинних відключень електроенергії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова і громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Харкові без світла залишаються до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують роботу з відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, у ніч на 22 березня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку на об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок якої без світла залишилося приблизно 700 тис. споживачів.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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