Події

08:42 25.03.2024

Окупанти за добу завдали 258 ударів по девяти населених пунктах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 258 ударів по девяти населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 258 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"258 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Зокрема, 6 авіаційних ударів військовослужбовці Росії здійснили по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці.

Також 22 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Ще 230 артударів завдали по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Притулку, Вербового та Новоданилівки.

 

 

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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