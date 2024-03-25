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07:11 25.03.2024

Окупанти втратили 104 одиниці військової техніки та 124 одиниці особового складу на оріхівському та херсонському напрямках

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Окупанти втратили 104 одиниці військової техніки та 124 одиниці особового складу на оріхівському та херсонському напрямках

Російські війська за добу втратили 104 одиниці військової техніки та 124 одиниці особового складу на оріхівському та херсонському напрямках, повідомив глава МВА Роман Мрочко.

"Сили оборони півдня повідомили, що за минулу добу у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало: 124 окупанти, 104 одиниці озброєння та військової техніки", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

За його словами, серед знищеної військової техніки 1 реактивна система залпового вогню "Град", 3 зенітно-ракетні комплекси: "Стріла-10", "Тунгуска" і переносний, 18 гармат, 8 мінометів, 2 станкові гранатомети "Полум'я", 1 протитанковий ракетний комплекс, 2 портативні станції радіоелектронної боротьби, 2 антени управління БПЛА, 3 станції управління БПЛА, 1 розвідувальний БПЛА, 1 вежа зв'язку, 1 одиниця радіотехнічного обладнання, 58 одиниць автобронетехніки і 3 аерофотостанції.

Крім того, знищено два пункти боєпостачання та бліндаж, а також місце дислокації особового складу ворога.

 

 

 

Теги: #втрати #доба #окупанти #мрочко

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