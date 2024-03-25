Окупанти здійснили 12 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 50 вибухів

Російські війська за неділю здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади", - ідеться в повідомленні.

По ️Великописарівській громаді ворог ударив із міномета (17 вибухів) і завдав авіаудару НАР (6 вибухів).

На Краснопільську здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), обстріл із артилерії (6 вибухів) і скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По ️Білопільській росіяни завдали авіаударів НАР (8 вибухів) і КАБ (3 вибухи) та вдарили з артилерії (8 вибухів).