Події

20:31 24.03.2024

Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

1 хв читати
Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, ухвалюватимуть окремо та залежно від температури довкілля, повідомляють у телеграм-каналі НЕК "Укренерго" в неділю.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. У тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є пошкодження енергетичної інфраструктури, є пошкодження електростанцій, там, звісно, ці рішення будуть, я думаю, ухвалюватися окремо. Ми перебуваємо в комунікації з місцевою владою, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, найважча ситуація в Харкові. Водночас голова правління зазначив, що "Укренерго" має три опції, які дадуть змогу забезпечити збільшену подачу електрики споживачам, і висловив сподівання, що наприкінці наступного тижня вдасться істотно поліпшити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг - це регіони, де необхідно дбайливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання деякі обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам знадобиться кілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб увімкнути обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання в цих регіонах", - розповів Кудрицький.

 

 

 

Теги: #опалення #завершення #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 24.03.2024
За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

20:07 24.03.2024
Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

19:01 24.03.2024
Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

11:56 24.03.2024
Об'єкти "Нафтогазу" на заході України пошкоджено внаслідок ранкової атаки РФ - Чернишов

Об'єкти "Нафтогазу" на заході України пошкоджено внаслідок ранкової атаки РФ - Чернишов

11:44 24.03.2024
Остання атака РФ сталася без великих наслідків для енергосистеми, в Одеській і Хмельницькій обл. можливі графіки відключення е/е - "Укренерго"

Остання атака РФ сталася без великих наслідків для енергосистеми, в Одеській і Хмельницькій обл. можливі графіки відключення е/е - "Укренерго"

11:28 24.03.2024
Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" у Львівській області - Козицький

Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" у Львівській області - Козицький

11:14 24.03.2024
У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

11:01 24.03.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено 4 людини - голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено 4 людини - голова ОВА

10:57 24.03.2024
Ворог вдарив "Кинджалами" по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Ворог вдарив "Кинджалами" по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

08:49 24.03.2024
Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, на об'єкті інфраструктури у Львівській області загасили

В Одесі повертають графіки відключень е/е

Платформа онлайн-оголошень OLX почала блокувати шахрайські спекуляції театральними квитками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА