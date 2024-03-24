Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, ухвалюватимуть окремо та залежно від температури довкілля, повідомляють у телеграм-каналі НЕК "Укренерго" в неділю.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. У тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є пошкодження енергетичної інфраструктури, є пошкодження електростанцій, там, звісно, ці рішення будуть, я думаю, ухвалюватися окремо. Ми перебуваємо в комунікації з місцевою владою, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, найважча ситуація в Харкові. Водночас голова правління зазначив, що "Укренерго" має три опції, які дадуть змогу забезпечити збільшену подачу електрики споживачам, і висловив сподівання, що наприкінці наступного тижня вдасться істотно поліпшити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг - це регіони, де необхідно дбайливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання деякі обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам знадобиться кілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб увімкнути обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання в цих регіонах", - розповів Кудрицький.