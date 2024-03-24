Події

19:19 24.03.2024

Платформа онлайн-оголошень OLX почала блокувати шахрайські спекуляції театральними квитками

1 хв читати
Платформа онлайн-оголошень OLX почала блокувати шахрайські спекуляції театральними квитками

Платформа онлайн-оголошень OLX почала співпрацювати з Національним драматичним академічним театром ім. Івана Франка в боротьбі з шахрайськими спекуляціями квитками.

"Згідно з нашими правилами сервісу та внутрішніми політиками розглядаємо та реагуємо на порушення прав третіх осіб. А враховуючи, що болюче питання перепродажу шахраями квитків є дуже актуальним і шкодить репутації театру, ми видалятимемо оголошення, що порушуватимуть правила їхньої доброчесної реалізації", - повідомляють у соціальних мережах OLX.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі театру, на жаль, поширеною була практика, коли через OLX відбувалася навіть не спекуляція викупленими квитками за завищеною ціною, а продаж підроблених квитків на найпопулярніші вистави (та ж "Конотопська відьма"). Оскільки на OLX немає процедури премодерації, користувачі самостійно завантажують свої оголошення, під час перемовин сторони дійшли згоди про видалення оголошень щодо продажу квитків театру ім.Франка.

Наразі не відомо, з якою регулярністю OLX видалятиме оголошення. Нині такі пропозиції на платформі є.

 

 

 

 

Теги: #квитки #спекуляції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 18.03.2024
Україна відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії

Україна відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії

15:04 11.03.2024
"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

14:35 07.02.2024
"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

19:56 06.12.2023
"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

18:23 05.12.2023
"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на міжнародні поїзди з 10 грудня

"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на міжнародні поїзди з 10 грудня

19:07 20.09.2023
Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

15:53 07.09.2023
"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

17:01 11.08.2023
OLX заблокувала оголошення про продаж квитків "Укрзалізниці"

OLX заблокувала оголошення про продаж квитків "Укрзалізниці"

13:32 03.08.2023
У застосунку "Київ Цифровий" стало можливим створювати QR-квитки з проїзних

У застосунку "Київ Цифровий" стало можливим створювати QR-квитки з проїзних

11:44 22.07.2023
Ryanair продасть в Україні 1 млн квитків дешевше EUR20 після відновлення польотів

Ryanair продасть в Україні 1 млн квитків дешевше EUR20 після відновлення польотів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА