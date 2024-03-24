Платформа онлайн-оголошень OLX почала блокувати шахрайські спекуляції театральними квитками

Платформа онлайн-оголошень OLX почала співпрацювати з Національним драматичним академічним театром ім. Івана Франка в боротьбі з шахрайськими спекуляціями квитками.

"Згідно з нашими правилами сервісу та внутрішніми політиками розглядаємо та реагуємо на порушення прав третіх осіб. А враховуючи, що болюче питання перепродажу шахраями квитків є дуже актуальним і шкодить репутації театру, ми видалятимемо оголошення, що порушуватимуть правила їхньої доброчесної реалізації", - повідомляють у соціальних мережах OLX.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі театру, на жаль, поширеною була практика, коли через OLX відбувалася навіть не спекуляція викупленими квитками за завищеною ціною, а продаж підроблених квитків на найпопулярніші вистави (та ж "Конотопська відьма"). Оскільки на OLX немає процедури премодерації, користувачі самостійно завантажують свої оголошення, під час перемовин сторони дійшли згоди про видалення оголошень щодо продажу квитків театру ім.Франка.

Наразі не відомо, з якою регулярністю OLX видалятиме оголошення. Нині такі пропозиції на платформі є.