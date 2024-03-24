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10:56 24.03.2024

Українські сили успішно уразили 2 десантні кораблі, центр зв'язку та кілька ворожих інфраструктурних об'єктів у Криму - Стратком

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Українські сили успішно уразили 2 десантні кораблі, центр зв'язку та кілька ворожих інфраструктурних об'єктів у Криму - Стратком

Українські сили успішно уразили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних Сил України.

"Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #крим #кораблі #стратком

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