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08:38 24.03.2024

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

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ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

У ніч на неділю РФ атакувала Україну крилатими ракетами і "шахедами", українська ППО знищила 43 повітряні цілі ворога, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 25 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 24 березня російські окупанти атакували 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс - РФ) і 28 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #рф #атака #пс_зсу

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