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06:44 24.03.2024

Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів

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Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів

Протягом суботи російські війська здійснили 31 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумщини, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За інформацією, у межах доби на Сумщині було зафіксовано 31 ворожий обстріл та 115 вибухів.

У Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріли з артилерії (2 вибухи), міномета (33 вибухи), дрона-камікадзе типу "FPV" (1 вибух). Також окупанти скинули ВОГ із БПЛА (1 вибух).

У Краснопільській РФ поцілила з артилерії (9 вибухів), мінометів (40 вибухів), а також скинула ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По Середино-Будській ворожі війська завдали авіаудару НАР (3 вибухи).

На Шалигинську окупанти скинули 3 міни.

У Юнаківській РФ здійснила обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (3 вибухи).

Білопільську окупанти обстріляли з ПТУР (2 вибухи).

Хотинську обстріляли з міномета (15 вибухів).

На Новослобідську росіяни скинули 2 міни.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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