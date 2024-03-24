Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів
Протягом суботи російські війська здійснили 31 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумщини, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За інформацією, у межах доби на Сумщині було зафіксовано 31 ворожий обстріл та 115 вибухів.
У Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріли з артилерії (2 вибухи), міномета (33 вибухи), дрона-камікадзе типу "FPV" (1 вибух). Також окупанти скинули ВОГ із БПЛА (1 вибух).
У Краснопільській РФ поцілила з артилерії (9 вибухів), мінометів (40 вибухів), а також скинула ВОГ із БПЛА (1 вибух).
По Середино-Будській ворожі війська завдали авіаудару НАР (3 вибухи).
На Шалигинську окупанти скинули 3 міни.
У Юнаківській РФ здійснила обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (3 вибухи).
Білопільську окупанти обстріляли з ПТУР (2 вибухи).
Хотинську обстріляли з міномета (15 вибухів).
На Новослобідську росіяни скинули 2 міни.