Події

22:28 23.03.2024

Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

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Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто вже другу добу намагається нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів.

"Дякую всім, хто вже другу добу працює безперервно, щоб нормалізувати ситуацію після російських ударів у ніч на п'ятницю", - сказано в його телеграм-каналі в суботу ввечері.

За його словами, "робиться все, щоб кожне місто та кожна громада були з електрикою".

Зеленський зазначив, що особливо складні роботи ведуться у Харкові. "Але всі, хто задіяний, роблять максимум. Дякую!", - наголосив президент. 

Теги: #україна #харків #електрика #роботи

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