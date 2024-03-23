Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто вже другу добу намагається нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів.

"Дякую всім, хто вже другу добу працює безперервно, щоб нормалізувати ситуацію після російських ударів у ніч на п'ятницю", - сказано в його телеграм-каналі в суботу ввечері.

За його словами, "робиться все, щоб кожне місто та кожна громада були з електрикою".

Зеленський зазначив, що особливо складні роботи ведуться у Харкові. "Але всі, хто задіяний, роблять максимум. Дякую!", - наголосив президент.