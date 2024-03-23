У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

У Харкові тільки близько 35% будинків під'єднано до електропостачання, 50% - до опалення, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми почали підключати деякі райони Харкова до електропостачання. За статистикою, приблизно 35% житлових будинків під'єднано до електропостачання, стосовно опалення, то нам вдалося під'єднати приблизно 50% будинків харків'ян. Будемо працювати всю ніч, щоб якомога більше харків'ян під'єднати до теплопостачання", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу ввечері.

"Щодо енергопостачання, то вимкнене вуличне освітлення, не працює електротранспорт, просто не вистачає потужностей", - зазначив він, додавши, що говорити про терміни повного відновлення енергосистеми наразі немає змоги, оскільки інфраструктура має значні пошкодження після російських ударів 22 березня. "Зазначу, дуже серйозні руйнування - розбиті трансформаторні підстанції, лінії електропередачі. Тому зараз дуже складно говорити про терміни відновлення цих трансформаторних підстанцій, і, як наслідок, про підключення всього міста до електропостачання".

Мер повідомив, що "за необхідності будемо запроваджувати графіки підключення, щоб усі харків'яни мали електроенергію в певні години".

Як повідомлялося, в ніч на 22 березня енергетична інфраструктура Харківської області зазнала наймасованішої ракетної атаки з боку ЗС РФ від початку повномасштабного російського вторгнення.