Події

20:38 23.03.2024

У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

1 хв читати
У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

У Харкові тільки близько 35% будинків під'єднано до електропостачання, 50% - до опалення, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми почали підключати деякі райони Харкова до електропостачання. За статистикою, приблизно 35% житлових будинків під'єднано до електропостачання, стосовно опалення, то нам вдалося під'єднати приблизно 50% будинків харків'ян. Будемо працювати всю ніч, щоб якомога більше харків'ян під'єднати до теплопостачання", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу ввечері.

"Щодо енергопостачання, то вимкнене вуличне освітлення, не працює електротранспорт, просто не вистачає потужностей", - зазначив він, додавши, що говорити про терміни повного відновлення енергосистеми наразі немає змоги, оскільки інфраструктура має значні пошкодження після російських ударів 22 березня. "Зазначу, дуже серйозні руйнування - розбиті трансформаторні підстанції, лінії електропередачі. Тому зараз дуже складно говорити про терміни відновлення цих трансформаторних підстанцій, і, як наслідок, про підключення всього міста до електропостачання".

Мер повідомив, що "за необхідності будемо запроваджувати графіки підключення, щоб усі харків'яни мали електроенергію в певні години".

Як повідомлялося, в ніч на 22 березня енергетична інфраструктура Харківської області зазнала наймасованішої ракетної атаки з боку ЗС РФ від початку повномасштабного російського вторгнення.

 

 

Теги: #харків #електропостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 23.03.2024
У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

20:56 23.03.2024
Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

18:03 23.03.2024
Окупанти знову обстрілюють Харків - мер

Окупанти знову обстрілюють Харків - мер

11:36 23.03.2024
Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

11:23 23.03.2024
Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

00:50 23.03.2024
У Харкові чути вибухи - мер

У Харкові чути вибухи - мер

17:47 22.03.2024
У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

16:58 22.03.2024
У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

16:40 22.03.2024
Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

13:26 22.03.2024
У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є поранені

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Ситуація на дамбі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву греблі немає

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА