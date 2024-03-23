Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї намагалися втекти в бік України, не витримує критики - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали у бік України, не витримує жодної критики.

"Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", - заявив Юсов в ефірі телемарафону в суботу.

Він нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території.

"Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод", - зазначив Юсов.

Водночас він зауважив, що на перебіг війни це не матиме помітного впливу.

"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися ні на день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії та внутрішньої мобілізації в Росії дійсно може бути підвищений, хоча риторика пропагандистів і без того максимально нео-нацистська й агресивна: куди ще вище - складно собі уявити", - вважає він.

РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, зазначив Юсов.

"На міжнародній арені режим Путіна буде пробувати перетворити образ агресора, яким зараз сприймається Росія у світі, на режим жертви. І дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна здебільшого призводить або до ним самим організованих терактів, або через невиконання обов'язків спецслужбами. Незважаючи на те, що світ попереджав про загрозу подібних інцидентів на території РФ, режим Путіна або не зробив нічого, щоб цьому запобігти, або причетний сам до організації цих терористичних актів", - наголосив представник ГУР.

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