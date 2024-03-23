РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

У ніч на суботу росіяни знову прицільно били БПЛА та артилерією по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, унаслідок чого пошкоджено частину обладнання на одній із підстанцій і знеструмлено дві магістральні лінії 330 кВ, повідомила НЕК "Укренерго".

Як вона зазначає в телеграм-каналі, унаслідок цього було виведено з роботи резервну схему живлення Запорізької атомної станції (унаслідок атаки вночі 22 березня її вкотре було пошкоджено, але "Укренерго" протягом кількох годин відновило роботу ПЛ - ЕР).

Водночас компанія зазначає, що ремонтні бригади "Укренерго" вже відновили роботу однієї лінії 330 кВ.

Щодо наслідків ракетної атаки 22 березня, то, за даними "Укренерго", все ще відключено споживачів у Харкові, у Харківській та Хмельницькій областях, а також діють графіки погодинних відключень на Одещині (після екстрених відключень, застосованих увечері п'ятниці - ЕР).

"Найскладніша ситуація зберігається в Харківській області.

Фахівці "Укренерго" та обленерго працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою. Тривають ремонтні роботи в Хмельницькій області", - описала ситуацію НЕК. За даними "Хмельницькобленерго" у Facebook, діють режимні обмеження в низці районів області.

За інформацією Міністерства енергетики, у Харкові за ніч під'єднали до мережі ще 50 тис. споживачів, залишаються без світла 260 тис. абонентів (загалом повідомляли про понад 600 тис. відключених після атаки споживачів у місті).

Крім того, як зазначає Міненерго, внаслідок атаки ворожого БПЛА в Запорізькій області короткотерміново було знеструмлено промислові підприємства. Вночі внаслідок обстрілу в Чернігівській області відключилася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення 1,8 тис. споживачів.

Водночас енергосистема працює збалансовано, дефіцит не прогнозується, запевнила "Укренерго".

За даними Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 12 784 МВт-год, що є рекордним у березні. Водночас експорт здійснюється в незначних обсягах - до 1033 МВт-год.

Як повідомлялося з посиланням на ДТЕК, на ранок суботи повністю відновлено споживання в Дніпропетровській області, обмежене через ракетну атаку 22 березня.