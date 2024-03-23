У Дніпропетровській області скасовано екстрені відключення світла, які довелося застосовувати після масованої повітряної атаки РФ 22 березня, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Вночі енергетики ДТЕК підключили всі сім'ї, які залишилися без світла через вчорашню масовану атаку ворога. 413 000 сімей знову зі світлом", - йдеться в повідомленні ДТЕК у суботу вранці.

Як повідомлялося, на вечір п'ятниці обмеження е/е залишалися для Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської областей.