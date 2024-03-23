Події

08:56 23.03.2024

Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

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Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

У ніч на суботу російські окупаційні війська атакували Харків БПЛА "Шахед", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Влучення в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік із поруч розташованого приватного будинку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні під ударом БПЛА був Куп'янськ. У результаті було пошкоджено приватний будинок. У Глушківці внаслідок ворожого обстрілу із САУ також пошкоджено приватний будинок. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 3 приватні будинки. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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