Виклик для України - зберігати темпи й ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб замінити засоби, яких бракує, - американський генерал

Україні не вистачає ресурсів на полі бою, але українські сили ефективно використовують новітні технології, наголошує старший співробітник - нерезидент Центру аналізу європейської політики (CEPA), колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій генерал Гордон Девіс-молодший.

"На лінії фронту ми бачимо цілу низку надзвичайних інновацій, які застосовують українські сили. Я впевнений, що вище військове та цивільне керівництво вже думає про те, щоб більше покладатися на себе, однак, підтримка зі Сполучених Штатів все одно є", - сказав генерал під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

На його думку, перед Україною наразі стоїть три основні стратегічні виклики: збереження військ і фінансової системи; забезпечення армії необхідною кількістю особового складу; інтегрування та швидке реагування на події, щоб ефективно оборонятися і захищати території.

"Україні багато чого бракує. Але єдність, суспільна підтримка та інновації дають змогу українцям триматися і завдавати ударів у відповідь", - сказав Девіс.

"Виклик для України - зберігати темпи та ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб замінити засоби, яких бракує. Україна успішно й ефективно використовує дрони, штучний інтелект і різні системи, які завдають росіянам втрат", - наголосив генерал.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум.