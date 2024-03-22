Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим унаслідок масштабної повітряної атаки на Україну

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надавали допомогу постраждалим внаслідок російської комбінованої повітряної атаки в Хмельницькому, Запоріжжі та Харківській області.

"Український Червоний Хрест оперативно відреагував на атаки та надає всю необхідну допомогу в містах, що зазнали обстрілу", - повідомило ТЧХУ в п'ятницю у фейсбуці.

Фахівці мобільних медичних бригад, психосоціальної підтримки, волонтери загонів швидкого реагування ТЧХУ в Хмельницькому працюють разом з іншими рятувальними службами з подолання наслідків надзвичайної ситуації. Волонтери встановили пункт допомоги, де люди можуть випити чай, зарядити гаджети та зігрітися.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Запорізькій області надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу на місці надзвичайної ситуації", - зазначили в ТЧХУ.

Харківська обласна організація ТЧХУ в координації з органами влади підготувала видачу гарячих обідів для більш ніж 2000 осіб - мешканців місць компактного проживання, маломобільних людей та інших вразливих категорій.