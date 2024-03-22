Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає - "Укргідроенерго"

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, є поверхневі пошкодження, проте сама гребля ціла, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" станом на вечір п'ятниці.

"Наразі "Укргідроенерго" намагається проаналізувати ситуацію. Для повної оцінки та експертизи потрібно близько 3 днів", - ідеться в його повідомленні в телеграмі із посиланням на гендиректора Ігоря Сироту.

Згідно з інформацією компанії, у машинному залі обвалено частину стелі та стіни. На станції необхідно буде відновити електричне обладнання та гідроагрегати.

У компанії стверджують, що все буде відновлено - це лише питання часу.

При цьому там наголосили, що ніхто зі співробітників ГЕС не загинув, і це головне.

Водночас "Укргідроенерго" наголосило, що через масовані атаки та необхідність відновлення великої кількості обладнання виконання функції покриття різниці тарифу на е/е для населення (ПСО) наразі під загрозою.