Події

00:38 23.03.2024

Греблею ДніпроГЕС частково відновлено рух

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Греблею ДніпроГЕС частково відновлено рух

Греблею ДніпроГЕС, яка постраждала в п'ятницю від ракетних обстрілів, відкрито рух для легкових автомобілів, - повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

Він повідомив, що наразі вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

"Усі служби працювали безперервно, щоб якнайшвидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Дніпра", - зазначив Федоров.

На відео, розміщеному главою ОВА, видно, що до ночі вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг, наявних на греблі.

Не працюють смуги, розташовані біля краю греблі, обваленого ворожими ракетами над машинним залом ДніпроГЕСу.

Про перспективи і терміни повноцінного відновлення руху пасажирського і вантажного транспорту греблею ДніпроГЕС не повідомляється.

Теги: #запоріжжя #україна #обстріл #дніпрогес

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