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21:32 23.03.2024

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

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Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Удар окупаційних військ РФ по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, дослідження та оцінка збитків тривають, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Станом на 22 березня, за даними Держекоінспекції, орієнтовний збиток водним ресурсам склав 159 308 грн. Триває розрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Усі розрахунки та матеріали буде надано Мінприроди та правоохоронним органам", - ідеться в повідомленні на сайті Міністерства в суботу ввечері.

Як повідомляється, внаслідок атаки 22 березня було пошкоджено обладнання ГЕС, нафтопродукти потрапили в річку. За даними Держекоінспекції, пляма нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни рухається нижче за течією Дніпра.

Станом на 23 березня, у воді, відібраній на правому березі, за 1,1 км від ГЕС, фіксують понаднормове забруднення нафтопродуктами в 1,1 раза та перевищення рівня заліза загального у 1,5 раза від нормативів для питних потреб.

Наразі забір води для питного водопостачання з нижнього б'єфу Дніпра здійснює лише Біленьківська територіальна громада. Фахівці також відібрали проби ґрунту поблизу однокамерного шлюзу греблі ДніпроГЕС, у місці захаращення уламками від вибуху. Дослідження триває.

 

 

 

 

Теги: #дамба #атака #дніпрогес

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