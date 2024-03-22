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18:48 22.03.2024

Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати - генерал Годжес

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Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати - генерал Годжес

Удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, заявив командувач сил США в Європі в 2014-2017 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Звісно, удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного палива для продовження бойових дій. Я рекомендував би ігнорувати заклики до припинення таких ударів", - сказав Годжес під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він також наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії. Також, на думку генерала, 2024 рік буде роком промислової конкуренції.

"І Україна, і Захід мають виграти ці змагання. Йдеться про виробництво боєприпасів, а також ремонт та обслуговування техніки, щоб українці могли ремонтувати на місці пошкоджене озброєння, а також посилення запасів боєприпасів", - сказав Годжес.

Україна, на його думку, має тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, щоб зробити півострів непридатним для російських військ.

"Я б не очікував драматичного падіння здатності України оборонятися. Робота (нового головнокомандувача ЗСУ) Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але тут промислова конкуренція має відіграти свою роль, за умови, що українській армії необхідні нові підрозділи, щоб забезпечити ротацію", - зазначив генерал.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум.

Теги: #яценюк #відкрий_україну #годжес #кбф

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