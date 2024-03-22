Події

16:40 22.03.2024

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

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Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Київ надасть допомогу містам, які найбільше постраждали від атаки російських окупаційних військ минулої ночі, зокрема Харкову й Запоріжжю, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їхніми очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби, і столиця, що зможе, оперативно відправить", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Також, переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. І те, чим можуть допомогти інші громади", - додав Кличко. 

Теги: #запоріжжя #київ #харків #допомога

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