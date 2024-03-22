Зеленський про відкриття офісу Реєстру збитків РФ: Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і міністром закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер привітав відкриття в Києві офісу Реєстру збитків, завданих російською агресією Україні.

"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", - зазначив Зеленський.

Як повідомила пресслужба президента, співрозмовники також обговорили посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Української держави, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже ввійшли понад 40 держав.

Крім того, Зеленський поінформував Марію Пейчинович-Бурич і Домінік Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.