Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

Серед загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю є 8-річна дівчинка та її батько, крім цього, кількість постраждалих у місті зросла до 20 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік - донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Обірвала ранкова ворожа атака й життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. За оновленою інформацією поранені 20 людей", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 15 поранених.