Події

15:36 22.03.2024

Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

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Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

Серед загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю є 8-річна дівчинка та її батько, крім цього, кількість постраждалих у місті зросла до 20 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік - донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Обірвала ранкова ворожа атака й життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. За оновленою інформацією поранені 20 людей", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 15 поранених. 

Теги: #запоріжжя #постраждалі

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