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15:02 22.03.2024

Удар по ДніпроГЕС став наслідком пасивної реакції світової спільноти на катастрофу на Каховській ГЕС - голова "Укргідроенерго"

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Удар по ДніпроГЕС став наслідком пасивної реакції світової спільноти на катастрофу на Каховській ГЕС - голова "Укргідроенерго"

Ракетна атака на Дніпровську ГЕС (ДніпроГЕС) 22 березня, в п'ятницю, стала можливою завдяки браку належної реакції світової громадськості на екологічну катастрофу внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Таку думку висловив гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

"Я хотів би ще раз звернутися до європейської та світової спільноти. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до сьогоднішніх ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якби була належна оцінка, накладено санкції та ухвалено належні рішення, ворог не наважувався б бити ракетами по гідрооб'єктах", - сказав він.

За словами Сироти, 22 березня, в п'ятницю, по ДніпроГЕС прилетіло досить багато російських ракет, водночас CEO не виключив можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

"Ніщо не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують", - доповнив він.

Як повідомив гендиректор, наразі фахівці компанії оцінюють руйнування від ракетного удару по Дніпровській ГЕС. За його словами, зокрема, на ДніпроГЕС є суттєві втрати реконструйованого й модернізованого обладнання.

"Думаю, до кінця дня матимемо більше інформації і будемо для себе виробляти план дій, що потрібно робити, щоб відновити станцію і перевести її в робочий стан у якомусь обсязі - в якому, наразі ми ще не знаємо", - зазначив СЕО.

За його словами, "Укргідроенерго" має намір надати світовій громадськості максимальну інформацію про обсяг руйнувань на станції внаслідок ракетного удару, організувавши для цього пряме включення з ДніпроГЕС.

"Сьогодні ми витримуємо паузу для того, щоб отримати максимальне розуміння, а завтра ми включимося і прямо зі станції покажемо всім нашим партнерам, що сталося", - сказав Сирота.

Як повідомлялося, ДніпроГЕС унаслідок масованої російської атаки вранці 22 березня призупинила свою роботу. При цьому частина станції, а саме ГЕС 2, через пряме влучання двох ракет перебуває в критичному стані.

 

Теги: #сирота #укргідроенерго #дніпрогес

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