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13:34 22.03.2024

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

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Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

Париж і Берлін досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, що створює, зокрема, танки, заснувати виробничий підрозділ в Україні, заявив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

"Ми оголошуємо... що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши тут філію", - наводять західні ЗМІ його слова після переговорів із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Підрозділ має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

На початку березня Лекорню стверджував, що три французькі оборонні компанії, включно з KNDS, мають намір розпочати виробництво в Україні вже цього літа. У середині місяця президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єром Польщі Дональдом Туском заявив, що французькі та німецькі компанії працюватимуть із Києвом із метою прискорити виробництво озброєнь на українській території.

Теги: #танки #німеччина #франція #лекорню

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