За два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фіндопомоги і не отримала військову допомогу в межах "Рамштайн" - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що за минулі два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги, а також не отримала військової допомоги, яка планувалася в межах формату "Рамштайн".

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана... За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - сказала Стефанішина під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму в п'ятницю.

Віцепрем'єрка також заявила, що американські партнери закликають Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакета допомоги від США.

"Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік. Але вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", - поскаржилася вона.