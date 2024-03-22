Події

12:49 22.03.2024

За два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фіндопомоги і не отримала військову допомогу в межах "Рамштайн" - Стефанішина

1 хв читати
За два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фіндопомоги і не отримала військову допомогу в межах "Рамштайн" - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що за минулі два місяці Україна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги, а також не отримала військової допомоги, яка планувалася в межах формату "Рамштайн".

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана... За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - сказала Стефанішина під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму в п'ятницю.

Віцепрем'єрка також заявила, що американські партнери закликають Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакета допомоги від США.

"Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік. Але вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", - поскаржилася вона.

Теги: #допомога #рамштайн #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 22.03.2024
Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

20:27 21.03.2024
США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

11:26 21.03.2024
Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

20:56 20.03.2024
Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

22:10 19.03.2024
Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

21:11 19.03.2024
РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

21:08 19.03.2024
Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

20:54 19.03.2024
Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

20:51 19.03.2024
Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вона була результативною

Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вона була результативною

20:34 19.03.2024
Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

ОСТАННЄ

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

Наступальних угруповань на сумському напрямку противник не створює, але веде терор проти цивільних - Павлюк

Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

Ідентифіковано чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня - поліція

Документи про освіту стали доступні в "Дії"

Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

Генпрокурор про масований обстріл інфраструктури в Україні: РФ намагається створити нелюдські умови існування

ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА