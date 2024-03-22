Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

Сили оборони за минулу добу знищили 870 окупантів, 8 танків, 37 бронемашин, 35 артсистем, 2 засоби ППО, 23 безпілотники, 31 крилату ракету, 53 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 434710 (+870) осіб, танків - 6840 (+8) од, бойових броньованих машин - 13111 (+37) од, артилерійських систем - 10775 (+35) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засоби ППО - 723 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23), крилатих ракет - 1953 (+31), кораблів/катерів/військових кораблів/ботів - 26 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од, спеціальної техніки - 1749 (+8)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.