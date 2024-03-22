Події

08:43 22.03.2024

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

1 хв читати
Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

Сили оборони за минулу добу знищили 870 окупантів, 8 танків, 37 бронемашин, 35 артсистем, 2 засоби ППО, 23 безпілотники, 31 крилату ракету, 53 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 434710 (+870) осіб, танків - 6840 (+8) од, бойових броньованих машин - 13111 (+37) од, артилерійських систем - 10775 (+35) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засоби ППО - 723 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23), крилатих ракет - 1953 (+31), кораблів/катерів/військових кораблів/ботів - 26 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од, спеціальної техніки - 1749 (+8)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 22.03.2024
За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

07:39 22.03.2024
Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

19:44 21.03.2024
Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога

19:39 21.03.2024
За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

19:34 21.03.2024
На новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

На новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

08:32 21.03.2024
Росіяни за добу втратили 750 осіб

Росіяни за добу втратили 750 осіб

07:58 21.03.2024
Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

07:40 21.03.2024
Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

19:24 20.03.2024
Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:22 20.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

У Львівській області ворожий БПЛА вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення соцзахисту військовослужбовців

У Львівській області виникла пожежа внаслідок падіння збитого БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА