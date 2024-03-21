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23:52 21.03.2024

Мішель заявляє, що конкретні кроки щодо використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України буде зроблено дуже швидко

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Мішель заявляє, що конкретні кроки щодо використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України буде зроблено дуже швидко

Президент Європейської ради Шарль Мішель запевняє, що конкретні кроки щодо використання доходів від заморожених російських активів буде зроблено дуже швидко з тим, щоб перший 1 млрд євро було виділено Україні, зокрема й на військову допомогу, вже 1 липня цього року.

"Ми ухвалили дуже важливе рішення, уможлививши відкласти несподівані доходи - а це пропозиція Європейської комісії - і ми сповнені рішучості діяти дуже швидко з тим, щоб ми змогли взяти частину цих грошей на підтримку України, включно з можливістю (підтримки) військовим обладнанням. Це демонструє, що 27 лідерів, які були за столом, розуміють серйозність ситуації", - сказав він у четвер у Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради.

Мішель переконаний, що необхідні кроки, спрямовані на те, щоб механізм запрацював, будуть зроблені "дуже швидко". "Ці пропозиції були представлені Комісією вчора. У Європейській раді є значна підтримка цьому підходу", - повідомив президент Європейської ради.

За словами Мішеля, бельгійське президентство підтвердило, що теж "має намір працювати з усіма колегами дуже швидко". "Це дійсно дуже важливо, тому що буде більше можливості підтримувати Україну військовим обладнанням, тим, що потрібно терміново", - підкреслив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що вона рада тому, що лідери схвалили використання надзвичайних доходів від знерухомлених російських активів. "Це надасть фінансування для постачання Україні військового обладнання. Ми можемо очікувати, що зможемо зібрати 3 млрд євро у 2024 та аналогічну суму в майбутні роки... Є сильна підтримка використати несподівані доходи від іммобілізованих активів для військової підтримки України. Я сказала лідерам, що якщо ми діятимемо швидко з тим, щоб завершити наші пропозиції, то ми зможемо виділити 1 млрд уже 1 липня. Активи в наших руках, і якщо ми будемо швидкими, будуть конкретні дії влітку", - пояснила вона.

Теги: #україна_єс #активи_рф

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