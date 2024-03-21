ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

Лідери Європейського союзу доручили Раді продовжити роботу над питанням використання доходів від заморожених російських активів в інтересах України.

Відповідне доручення прописано у висновках Європейської ради, засідання якої проходить у четвер у Брюсселі.

"Європейська рада розглянула прогрес щодо наступних конкретних кроків із спрямування надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених активів Росії, на благо України, включно з можливістю фінансування військової підтримки. Європейська рада пропонує Раді продовжити роботу над нещодавніми пропозиціями Високого представника та Комісії", - сказано в документі.